89 зі 121 запущеного рф дрона знешкодили за ніч, у тому числі понад 70% реактивних
Київ • УНН
У ніч на 12 жовтня росія запустила по Україні 121 дрон, зокрема 76 реактивних. ППО знищила або придушила 89 безпілотників.
росія у ніч на 12 жовтня вдарила по Україні 121 дроном, у тому числі 76 реактивними. Збито або придушено 89 з них, зокрема 55 реактивних (72%). Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Чим і звідки атакувала росія
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 12 жовтня (з 18:00 11 жовтня) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 121 ударним БпЛА типу Shahed (76 із них - реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами- імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Скільки знищили
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed (55 із них - реактивні), Гербера та дронів інших типів", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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