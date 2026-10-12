У Харкові п'ятеро постраждалих через удар російського дрона по багатоповерхівці

У Харкові вже відомо про 5 постраждалих внаслідок удару російського дрона по багатоповерхівці вранці 12 жовтня. Тривають рятувальні роботи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у соцмережах, пише УНН.

Внаслідок удару ворожого "шахеда" по багатоповерхівці, в одному з підʼїздів зруйновано поверхи з 7-го по 9-й. На місці пожежа. На дану хвилину відомо про пʼятьох постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають - написав Терехов.

Нагадаємо

12 жовтня ворог вдарив БпЛА по багатоповерхівці в Київському районі Харкова.