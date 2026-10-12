росіяни вдарили по поштовій логістиці на Одещині та багатоповерхівці в Харкові
Київ • УНН
На півдні Одещини пошкоджено логістичні приміщення поштового оператора, постраждалих немає. У Харкові БпЛА влучив у багатоповерхівку.
росія продовжує атаки по Україні. На ранок 12 жовтня відомо про удар рф по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. У Харкові росіяни влучили по багатоповерхівці. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевих військових адміністрацій.
Одещина
російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих немає
На місці, з його слів, триває ліквідація наслідків.
Харків
Ворог вдарив БпЛА по багатоповерхівці в Київському районі Харкова. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.Встановлюємо всі обставини
"Влучання прийшлося безпосередньо у багатоповерхівку, великі руйнування горішніх поверхів", - уточнив мер Харкова Ігор Терехова.