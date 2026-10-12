россияне ударили по почтовой логистике в Одесской области и многоэтажке в Харькове

Последствия удара рф в Одесской области. Фото: t.me/odeskaODA

россия продолжает атаки на Украину. По состоянию на утро 12 октября известно об ударе рф по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В Харькове россияне попали в многоэтажку. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных военных администраций.

Одесская область

Российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. Повреждены фасад здания, остекление и оборудование. Пострадавших нет написал глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях 12 октября.

На месте, по его словам, продолжается ликвидация последствий.

Харьков

Враг ударил БпЛА по многоэтажке в Киевском районе Харькова. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Устанавливаем все обстоятельства указал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях утром 12 октября.

"Попадание пришлось непосредственно в многоэтажку, большие разрушения верхних этажей", - уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.