россияне ударили по почтовой логистике в Одесской области и многоэтажке в Харькове
Киев • УНН
На юге Одесской области повреждены логистические помещения почтового оператора, пострадавших нет. В Харькове БпЛА попал в многоэтажку.
россия продолжает атаки на Украину. По состоянию на утро 12 октября известно об ударе рф по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В Харькове россияне попали в многоэтажку. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных военных администраций.
Одесская область
Российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. Повреждены фасад здания, остекление и оборудование. Пострадавших нет
На месте, по его словам, продолжается ликвидация последствий.
Харьков
Враг ударил БпЛА по многоэтажке в Киевском районе Харькова. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Устанавливаем все обстоятельства
"Попадание пришлось непосредственно в многоэтажку, большие разрушения верхних этажей", - уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.