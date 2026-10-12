В Харькове пятеро пострадавших в результате удара российского дрона по многоэтажке

В Харькове уже известно о 5 пострадавших в результате удара российского дрона по многоэтажному дому утром 12 октября. Спасательные работы продолжаются. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в социальных сетях, пишет УНН.

В результате удара вражеского "шахеда" по многоэтажному дому в одном из подъездов разрушены этажи с 7-го по 9-й. На месте пожар. На данный момент известно о пяти пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются - написал Терехов.

Напомним

12 октября враг ударил БПЛА по многоэтажному дому в Киевском районе Харькова.