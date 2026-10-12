89 из 121 запущенного рф дрона обезвредили за ночь, в том числе более 70% реактивных

россия в ночь на 12 октября атаковала Украину 121 дроном, в том числе 76 реактивными. Сбиты или подавлены 89 из них, в частности 55 реактивных (72%). Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала россия

По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 октября (с 18:00 11 октября) противник атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря и 121 ударным БПЛА типа Shahed (76 из них — реактивные), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Сколько уничтожили

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 89 вражеских БПЛА типа Shahed (55 из них — реактивные), "Гербера" и дронов других типов", — говорится в сообщении ВС ВСУ.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 15 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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