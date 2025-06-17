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Масована атака рф на Київ: кількість жертв зросла до 14 17 червня 2025

Київ • УНН

 • 1314 перегляди

Внаслідок масованої атаки рф на Київ кількість загиблих зросла до 14, постраждало 117 людей. У житловий будинок влучила ракета Х-101.

Масована атака рф на Київ: кількість жертв зросла до 14

У Києві кількість жертв у результаті масованої ворожої ататки зросла до 14, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Станом на 19:50: Солом'янський район, бульв. Вацлава Гавела, з-під завалів дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло 1 загиблого 

- йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, роботи тривають.

Всього, за даними ДСНС, у Києві загинуло 14 осіб та 117 осіб постраждало.

Доповнення

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у Києві у житловий будинок, який дуже сильно постраждав, влучила ракета Х-101.

У ніч на 17 червня РФ атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Зокрема, 440 дронами та 32 ракетами. Українська ППО знешкодила 428 цілей, але зафіксовані влучання у 10 локаціях.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКиїв
Х-101
Ігнат Юрій Робертович
Україна
Kyiv
Tesla
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