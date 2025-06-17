Массированная атака рф на Киев: количество жертв возросло до 14 17 июня 2025

В Киеве количество жертв в результате массированной вражеской атаки возросло до 14, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По состоянию на 19:50: Соломенский район, бульв. Вацлава Гавела, из-под завалов девятиэтажного дома деблокировано тело 1 погибшего - говорится в сообщении.

По данным спасателей, работы продолжаются.

Всего, по данным ГСЧС, в Киеве погибло 14 человек и 117 человек пострадало.

Дополнение

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Киеве в жилой дом, который очень сильно пострадал, попала ракета Х-101.

В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. В частности, 440 дронами и 32 ракетами. Украинская ПВО обезвредила 428 целей, но зафиксированы попадания в 10 локациях.