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Массированная атака рф на Киев: количество жертв возросло до 14 17 июня 2025

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

В результате массированной атаки рф на Киев количество погибших возросло до 14, пострадало 117 человек. В жилой дом попала ракета Х-101.

Массированная атака рф на Киев: количество жертв возросло до 14

В Киеве количество жертв в результате массированной вражеской атаки возросло до 14, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По состоянию на 19:50: Соломенский район, бульв. Вацлава Гавела, из-под завалов девятиэтажного дома деблокировано тело 1 погибшего 

- говорится в сообщении.

По данным спасателей, работы продолжаются.

Всего, по данным ГСЧС, в Киеве погибло 14 человек и 117 человек пострадало.

Дополнение

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Киеве в жилой дом, который очень сильно пострадал, попала ракета Х-101.

В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. В частности, 440 дронами и 32 ракетами. Украинская ПВО обезвредила 428 целей, но зафиксированы попадания в 10 локациях.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКиев
Х-101
Юрий Игнат
Украина
Киев
Tesla
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