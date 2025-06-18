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18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф
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18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф
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18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф

Київ • УНН

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У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби за жертвами масованої атаки рф. У місті будуть приспущені прапори та заборонені розважальні заходи. Нацрада рекомендує телеканалам і радіостанціям змінити сітки мовлення.

18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф

У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю. В місті будуть заборонені розважальні заходи, приспущені державні прапори. Про це інформує УНН з посиланням на мера української столиці Віталія Кличка, Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення (Нацрада).

18 червня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю

- йдеться у дописі мера Києва.

Віталій Кличко повідомив, що у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

18 червня в місті заборонені будь-які розважальні заходи

- додав чиновник.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення рекомендувала телеканалам і радіостанціям змінити ефірні сітки, вилучивши розважальний контент.

У день жалоби на знак скорботи за загиблими будуть приспущені державні прапори на всіх комунальних будівлях столиці. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної і приватної форм власності

- наголосили у Нацраді.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення висловила щирі співчуття родинам загиблих і побажала якнайшвидшого одужання пораненим.

Нагадаємо

Кількість загиблих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки ворога по Києву у ніч на вівторок зросла до 16. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій всього у столиці загинуло 16 осіб та 134 людини постраждало

У ніч на 17 червня РФ атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Зокрема, 440 дронами та 32 ракетами. Українська ППО знешкодила 428 цілей, але зафіксовані влучання у 10 локаціях.  

Президент України Володимир Зеленський на спецзасіданні лідерів країн G7 повідомив, що рф минулої ночі здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків. 

Моніторингова місія ООН заявила, що атака рф на Київ 17 червня стала найсмертоноснішою за рік, забравши життя 14 цивільних. Загалом по Україні 15 загиблих і 139 поранених.

Сибіга опублікував відео батьків, які в Києві чекали на порятунок сина, та дізналися про його загибель17.06.25, 21:15 • 2828 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиїв
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Організація Об'єднаних Націй
Кличко Віталій Володимирович
Володимир Зеленський
Україна
Kyiv
Tesla
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