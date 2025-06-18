Російський удар по Києву: кількість жертв зросла до 21 18 червня 2025
Київ • УНН
З-під завалів 9-поверхового будинку дістали тіла ще 5 загиблих. Всього у столиці загинула 21 людина, 134 отримали поранення внаслідок атаки рф.
Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою 9-поверхового будинку у Києві тіла ще 5 загиблих, таким чином кількість жертв цієї атаки зросла до 21. Про це інформує Державна служба україни з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
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У Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи.
"Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб. Всього за вказаною адресою вилучено тіла 16 осіб. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всього у столиці загинула 21 особа та 134 людини постраждало.
Нагадаємо
У ніч на 17 червня РФ атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Зокрема, 440 дронами та 32 ракетами. Українська ППО знешкодила 428 цілей, але зафіксовані влучання у 10 локаціях.
Президент України Володимир Зеленський на спецзасіданні лідерів країн G7 повідомив, що рф минулої ночі здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків.
Моніторингова місія ООН заявила, що атака рф на Київ 17 червня стала найсмертоноснішою за рік, забравши життя 14 цивільних. Загалом по Україні 15 загиблих і 139 поранених.
18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф18.06.25, 05:00 • 13252 перегляди