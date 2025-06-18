Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 21 18 июня 2025

Спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой 9-этажного дома в Киеве тела еще 5 погибших, таким образом количество жертв этой атаки возросло до 21. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Детали

В Соломенском районе всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы.

"По состоянию на 07.00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще 5 погибших. Всего по указанному адресу извлечены тела 16 человек. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в столице погиб 21 человек и 134 человека пострадали.

Напомним

В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. В частности, 440 дронами и 32 ракетами. Украинская ПВО обезвредила 428 целей, но зафиксированы попадания в 10 локациях.

Президент Украины Владимир Зеленский на спецзаседании лидеров стран G7 сообщил, что РФ минувшей ночью осуществила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков.

Мониторинговая миссия ООН заявила, что атака РФ на Киев 17 июня стала самой смертоносной за год, унеся жизни 14 гражданских. Всего по Украине 15 погибших и 139 раненых.

18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф