18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф

В Киеве 18 июня объявлен Днем траура по жертвам массированной атаки врага на столицу. В городе будут запрещены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра украинской столицы Виталия Кличко, Национальную раду Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацрада).

18 июня в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу - говорится в заметке мэра Киева.

Виталий Кличко сообщил, что в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

18 июня в городе запрещены любые развлекательные мероприятия - добавил чиновник.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал телеканалам и радиостанциям изменить эфирные сетки, исключив развлекательный контент.

В день траура в знак скорби по погибшим будут приспущены государственные флаги на всех коммунальных зданиях столицы. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности - отметили в Нацсовете.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним

Количество погибших в результате массированной ракетно-дроновой атаки врага по Киеву в ночь на вторник возросло до 16. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, всего в столице погибло 16 человек и 134 человека пострадали

В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. В частности, 440 дронами и 32 ракетами. Украинская ПВО обезвредила 428 целей, но зафиксированы попадания в 10 локациях.

Президент Украины Владимир Зеленский на спецзаседании лидеров стран G7 сообщил, что РФ минувшей ночью совершила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков.

Мониторинговая миссия ООН заявила, что атака РФ на Киев 17 июня стала самой смертоносной за год, унеся жизни 14 гражданских. Всего по Украине 15 погибших и 139 раненых.

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