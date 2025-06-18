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Атака РФ на Киев: из-под завалов спасены десять кошек

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Команда спасения животных "Kyiv Animal Rescue Group" спасла девять кошек, заблокированных в квартирах разрушенного подъезда в Соломенском районе Киева. Также была найдена и госпитализирована травмированная кошка на улице Гавела.

Атака РФ на Киев: из-под завалов спасены десять кошек

Под завалами в квартирах полностью уничтоженного подъезда в Соломенском районе Киева из-за атаки рф было деблокировано девять кошек. Еще одна сильно травмированная кошка была найдена на улице Гавела. Об этом сообщила в Facebook Команда спасения животных "Kyiv Animal Rescue Group", передает УНН.

Детали

В ночь с 16 на 17 июня Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны россии — ракеты и БПЛА. В результате обстрела пострадали многочисленные жилые дома. Погибли и были ранены не только люди, но и животные

- говорится в сообщении.

Команда спасения животных работала на одном из наиболее разрушенных домов в Соломенском районе, где взрывом полностью уничтожен целый подъезд. Под завалами в квартирах этого дома удалось деблокировать 9 кошек:

  • кошка из квартиры 172;
    • две кошки из 137-й, одна выбежала и пряталась у соседней;
      • две кошки из укрытия под ванной в 226-й;
        • кот из квартиры 240;
          • британский кот из 232-й;
            • трехцветная кошка из 166-й;
              • контуженый кот из 169-й, который испугался и был пойман уже на улице. Госпитализирован.

                Также оказана помощь двум очень маленьким стрижам, чье гнездо было разрушено взрывом

                - сообщает Команда спасения животных.

                В районах других повреждений на улице Гавела найдены:

                • травмированный голубь;
                  • сильно травмированная, но ухоженная длинношерстная кошка (владелец пока не найден). Ее также госпитализировали.

                    На данный момент установлены владельцы всех спасенных кошек, кроме кошки с Гавела, которая находится в больнице. Временная передержка пока не требуется. Мы безмерно благодарны всем, кто откликнулся

                    - информирует Команда спасения животных.

                    18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф18.06.25, 06:00 • 68792 просмотра

                    Дополнение

                    На данный момент известно, что в Киеве до 23 увеличилось количество погибших в результате ракетного удара рф по девятиэтажке в Соломенском районе, доведя общее количество жертв атаки рф 17 июня на столицу до 28.

                    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал видео родителей, которые в Киеве ждали спасения сына, но узнали о его гибели.

                    Анна Мурашко

                    Анна Мурашко

                    ОбществоВойнаКиев
                    Киев
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