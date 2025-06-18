Атака РФ на Киев: из-под завалов спасены десять кошек

Под завалами в квартирах полностью уничтоженного подъезда в Соломенском районе Киева из-за атаки рф было деблокировано девять кошек. Еще одна сильно травмированная кошка была найдена на улице Гавела. Об этом сообщила в Facebook Команда спасения животных "Kyiv Animal Rescue Group", передает УНН.

В ночь с 16 на 17 июня Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны россии — ракеты и БПЛА. В результате обстрела пострадали многочисленные жилые дома. Погибли и были ранены не только люди, но и животные

Команда спасения животных работала на одном из наиболее разрушенных домов в Соломенском районе, где взрывом полностью уничтожен целый подъезд. Под завалами в квартирах этого дома удалось деблокировать 9 кошек:

В районах других повреждений на улице Гавела найдены:

На данный момент установлены владельцы всех спасенных кошек, кроме кошки с Гавела, которая находится в больнице. Временная передержка пока не требуется. Мы безмерно благодарны всем, кто откликнулся