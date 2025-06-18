Атака РФ на Киев: из-под завалов спасены десять кошек
Киев • УНН
Команда спасения животных "Kyiv Animal Rescue Group" спасла девять кошек, заблокированных в квартирах разрушенного подъезда в Соломенском районе Киева. Также была найдена и госпитализирована травмированная кошка на улице Гавела.
Под завалами в квартирах полностью уничтоженного подъезда в Соломенском районе Киева из-за атаки рф было деблокировано девять кошек. Еще одна сильно травмированная кошка была найдена на улице Гавела. Об этом сообщила в Facebook Команда спасения животных "Kyiv Animal Rescue Group", передает УНН.
Детали
В ночь с 16 на 17 июня Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны россии — ракеты и БПЛА. В результате обстрела пострадали многочисленные жилые дома. Погибли и были ранены не только люди, но и животные
Команда спасения животных работала на одном из наиболее разрушенных домов в Соломенском районе, где взрывом полностью уничтожен целый подъезд. Под завалами в квартирах этого дома удалось деблокировать 9 кошек:
- кошка из квартиры 172;
- две кошки из 137-й, одна выбежала и пряталась у
соседней;
- две кошки из укрытия под ванной в 226-й;
- кот из квартиры 240;
- британский кот из 232-й;
- трехцветная кошка из 166-й;
- контуженый кот из 169-й, который испугался и был
пойман уже на улице. Госпитализирован.
Также оказана помощь двум очень маленьким стрижам, чье гнездо было разрушено взрывом
В районах других повреждений на улице Гавела найдены:
- травмированный голубь;
- сильно травмированная, но ухоженная длинношерстная кошка
(владелец пока не найден). Ее также госпитализировали.
На данный момент установлены владельцы всех спасенных кошек, кроме кошки с Гавела, которая находится в больнице. Временная передержка пока не требуется. Мы безмерно благодарны всем, кто откликнулся
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф18.06.25, 06:00 • 68792 просмотра
Дополнение
На данный момент известно, что в Киеве до 23 увеличилось количество погибших в результате ракетного удара рф по девятиэтажке в Соломенском районе, доведя общее количество жертв атаки рф 17 июня на столицу до 28.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал видео родителей, которые в Киеве ждали спасения сына, но узнали о его гибели.