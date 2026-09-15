Финляндия передала Украине 34-й пакет военной помощи на 290 млн евро

Финляндия предоставляет Украине 34-й пакет военной помощи на 290 млн евро. Президент страны Александр Стубб принял соответствующее решение 15 сентября 2026 года по предложению правительства, сообщает министерство обороны Финляндии, передает УНН.

Детали

Общая стоимость пакета, который сейчас передается Украине, составляет около 290 млн евро. Общая стоимость оборонного оборудования, которое Финляндия предоставила Украине, достигла 3,6 млрд евро. На этот раз пакет содержит оборудование, в котором Украина срочно нуждалась. В денежном выражении это второй по величине пакет из всех, которые Финляндия поставила до сих пор.

Финляндия продолжает поддерживать Украину, которая защищается от незаконной агрессии россии. На протяжении всей войны мы предоставляли Украине материальную помощь в соответствии с ее потребностями. Помимо передачи оборонного имущества из наших запасов, мы закупали продукцию финской оборонной промышленности, часть которой входит в этот пакет. Таким образом, поддержка Украины со стороны Финляндии также будет способствовать укреплению потенциала нашей собственной оборонной промышленности - отметил министр обороны Антти Хяккянен.

Напомним

Украинские и финские компании будут разрабатывать дроны, морские безэкипажные системы и наземные роботизированные комплексы.