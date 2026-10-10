Зеленский и Стубб обсудили поддержку ПВО Украины и прибыли рф от нефти
Киев • УНН
Зеленский поблагодарил Стубба за поддержку защиты неба и ожидаемые боеприпасы для F-16. Они обсудили удары рф и её нефтяные прибыли.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с финским коллегой Александром Стуббом и поблагодарил его за пакет поддержки для защиты украинского неба. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
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В ближайшие дни получим боеприпасы для F-16. Это то, что сейчас обеспечивает сбитие реактивных "шахедов". Проинформировал Алекса о новых российских ударах. Конечно, обсудили и новый вызов: это дополнительные российские доходы от экспорта нефтепродуктов, которые могут пойти на финансирование дальнейшей российской агрессии
Он добавил, что уже готовятся встречи и координация шагов, которые могут быть полезными в сложившихся обстоятельствах.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Финляндия предоставит Украине 35-й пакет материальной помощи в размере 1 млн евро. Общая стоимость переданного имущества достигла 3,6 млрд евро.
Также УНН сообщал, что Владимир Зеленский провел разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном во время российских бомбардировок Киева 10 октября. Они обсудили дополнительные пакеты ПВО и усиление давления на россию.