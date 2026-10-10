Зеленський і Стубб обговорили підтримку ППО для України та прибутки рф від нафти
Київ • УНН
Зеленський подякував Стуббу за підтримку захисту неба й очікувану амуніцію для F-16. Вони обговорили удари рф і її нафтові прибутки.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з фінським колегою Александром Стуббом і подякував йому за пакет підтримки для захисту українського неба. Про це він повідомив в Telegram, передає УНН.
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Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних "шахедів". Поінформував Алекса про чергові російські удари. Звісно, обговорили й новий виклик: це додаткові російські прибутки від експорту нафтопродуктів, які можуть піти на фінансування подальшої російської агресивності
Він додав, що вже готуються зустрічі та координація кроків, які можуть бути корисними в наявних обставинах.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Фінляндія надасть Україні 35-й пакет матеріальної допомоги у розмірі 1 млн євро. Загальна вартість переданого майна сягнула 3,6 млрд євро.
Також УНН повідомляв, що Володимир Зеленський провів розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном під час російських бомбардувань Києва 10 жовтня. Вони обговорили додаткові пакети ППО та посилення тиску на росію.