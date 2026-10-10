Зеленський поговорив з Макроном під час атаки рф на Київ: про що домовились

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном під час російських бомбардувань Києва 10 жовтня. Про це він повідомив у соцмережах, передає УНН.

Потреба у додаткових пакетах ППО для України очевидна, і ми з усіма партнерами працюємо заради відповідних рішень. На жаль, цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів. Важливо у відповідь посилити тиск на росію, і спільні сміливі кроки мають бути

Обидва президенти також обговорили виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів.

росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане. Координуємось предметно, готуємо зустрічі