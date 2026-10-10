Зеленський поговорив з Макроном під час атаки рф на Київ: про що домовились
Київ • УНН
Під час обстрілів Києва Зеленський обговорив із Макроном додаткові пакети ППО та посилення тиску на росію. Також ішлося про санкції.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном під час російських бомбардувань Києва 10 жовтня. Про це він повідомив у соцмережах, передає УНН.
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Потреба у додаткових пакетах ППО для України очевидна, і ми з усіма партнерами працюємо заради відповідних рішень. На жаль, цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів. Важливо у відповідь посилити тиск на росію, і спільні сміливі кроки мають бути
Обидва президенти також обговорили виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів.
росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане. Координуємось предметно, готуємо зустрічі
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку росії на Запоріжжя, зазначивши, що так росія подякувала США за зняття санкцій на експорт дизелю.