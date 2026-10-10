Зеленский поговорил с Макроном во время атаки рф на Киев: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном во время российских бомбардировок Киева 10 октября. Об этом он сообщил в соцсетях, передает УНН.

Потребность в дополнительных пакетах ПВО для Украины очевидна, и мы со всеми партнерами работаем ради соответствующих решений. К сожалению, в эти дни сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов. Важно в ответ усилить давление на россию, и совместные смелые шаги должны быть

Оба президента также обсудили вызовы из-за ослабления санкций против нефтепродуктов.

россияне должны чувствовать, что потенциала для затягивания войны у них больше не станет. Координируем действия предметно, готовим встречи