Зеленский поговорил с Макроном во время атаки рф на Киев: о чем договорились
Киев • УНН
Во время обстрелов Киева Зеленский обсудил с Макроном дополнительные пакеты ПВО и усиление давления на россию. Также речь шла о санкциях.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном во время российских бомбардировок Киева 10 октября. Об этом он сообщил в соцсетях, передает УНН.
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Потребность в дополнительных пакетах ПВО для Украины очевидна, и мы со всеми партнерами работаем ради соответствующих решений. К сожалению, в эти дни сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов. Важно в ответ усилить давление на россию, и совместные смелые шаги должны быть
Оба президента также обсудили вызовы из-за ослабления санкций против нефтепродуктов.
россияне должны чувствовать, что потенциала для затягивания войны у них больше не станет. Координируем действия предметно, готовим встречи
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку россии на Запорожье, отметив, что таким образом россия поблагодарила США за снятие санкций на экспорт дизельного топлива.