"росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю" - Зеленський про атаку на Запоріжжя
Київ • УНН
Унаслідок атаки на Запоріжжя загинули 12 людей, серед них троє дітей, ще 14 поранені. Зеленський закликав посилити тиск на росію.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку росії на Запоріжжя, зазначивши, що так росія подякувала США за зняття санкцій на експорт дизелю. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.
Деталі
"Сьогодні росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши п’ять КАБів на житлові будинки у Запоріжжі. Станом на зараз, на жаль, відомо про 12 загиблих, серед них три дитини. Мої співчуття всім рідним та близьким. Ще 14 людей поранені, стан двох із них важкий – лікарі борються за їхні життя. З’ясовується інформація про ще 12 людей, які могли бути там. Всі служби на місцях, тривають пошуково-рятувальні операції. Вночі під ударами були 13 наших регіонів. Є руйнування житлових будинків, інфраструктури, залізниці", - написав Зеленський.
Він зазначив, що ця ніч стала ще одним підтвердженням, що в росії сприймають будь-яке послаблення тиску як сигнал, що воювати далі нібито можна.
"Потрібні інші сигнали. росія повинна зрозуміти, що війну треба зупиняти, і для цього вона повинна відчувати свої втрати. Зараз саме наша далекобійність це забезпечує. І наші відповіді на російські удари будуть", - додав Зеленський.
Нагадаємо
День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, серед яких є діти, оголошено в Запоріжжі на неділю, 11 жовтня.