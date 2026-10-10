"россия поблагодарила за снятие санкций на экспорт дизельного топлива" — Зеленский об атаке на Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку России на Запорожье, отметив, что так Россия поблагодарила США за снятие санкций на экспорт дизельного топлива. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Детали

"Сегодня Россия поблагодарила за снятие санкций на экспорт дизельного топлива, сбросив пять КАБов на жилые дома в Запорожье. По состоянию на данный момент, к сожалению, известно о 12 погибших, среди них трое детей. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще 14 человек ранены, состояние двоих из них тяжелое — врачи борются за их жизни. Выясняется информация еще о 12 людях, которые могли там находиться. Все службы работают на местах, продолжаются поисково-спасательные операции. Ночью под ударами находились 13 наших регионов. Есть разрушения жилых домов, инфраструктуры, железной дороги", — написал Зеленский.

Он отметил, что эта ночь стала еще одним подтверждением того, что в России любое ослабление давления воспринимают как сигнал о том, что якобы можно продолжать воевать.

"Нужны другие сигналы. Россия должна понять, что войну нужно прекращать, и для этого она должна ощущать свои потери. Сейчас именно наша дальнобойность это обеспечивает. И наши ответы на российские удары будут", — добавил Зеленский.

Напомним

День траура по погибшим в результате российской атаки, среди которых есть дети, объявлен в Запорожье на воскресенье, 11 октября.