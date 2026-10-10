У Запоріжжі 11 жовтня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого авіаудару
Київ • УНН
Унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю загинули 11 людей, серед них троє дітей. Ще 16 людей, зокрема діти, поранені.
День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, серед яких є діти, оголошено в Запоріжжі на неділю, 11 жовтня. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін, пише УНН.
Сьогодні вранці росіяни забрали життя людей. Серед них – діти. Вони мали жити. Обіймати рідних, будувати плани, радіти кожному дню. Діти мали рости, мріяти, пізнавати світ. Але росія жорстоко обірвала їхні життя
Він висловив співчуття родинам загиблих, зазначивши, що немає слів, які могли б полегшити біль від втрати близьких.
Станом на зараз унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю відомо про 11 загиблих, троє з них - діти. Також 16 людей поранені, серед них діти.
росіяни завдали удару по Запоріжжі, загинули люди, під завалами будинків можуть бути поранені10.10.26, 07:16 • 40459 переглядiв