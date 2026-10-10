У Запоріжжі 11 жовтня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого авіаудару

День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, серед яких є діти, оголошено в Запоріжжі на неділю, 11 жовтня. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін, пише УНН.

Сьогодні вранці росіяни забрали життя людей. Серед них – діти. Вони мали жити. Обіймати рідних, будувати плани, радіти кожному дню. Діти мали рости, мріяти, пізнавати світ. Але росія жорстоко обірвала їхні життя - повідомив Семікін.

Він висловив співчуття родинам загиблих, зазначивши, що немає слів, які могли б полегшити біль від втрати близьких.

Станом на зараз унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю відомо про 11 загиблих, троє з них - діти. Також 16 людей поранені, серед них діти.

росіяни завдали удару по Запоріжжі, загинули люди, під завалами будинків можуть бути поранені