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У Запоріжжі 11 жовтня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого авіаудару

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю загинули 11 людей, серед них троє дітей. Ще 16 людей, зокрема діти, поранені.

У Запоріжжі 11 жовтня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого авіаудару

День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, серед яких є діти, оголошено в Запоріжжі на неділю, 11 жовтня. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін, пише УНН.

Сьогодні вранці росіяни забрали життя людей. Серед них – діти. Вони мали жити. Обіймати рідних, будувати плани, радіти кожному дню. Діти мали рости, мріяти, пізнавати світ. Але росія жорстоко обірвала їхні життя

- повідомив Семікін.

Він висловив співчуття родинам загиблих, зазначивши, що немає слів, які могли б полегшити біль від втрати близьких.

Станом на зараз унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю відомо про 11 загиблих, троє з них - діти. Також 16 людей поранені, серед них діти.

росіяни завдали удару по Запоріжжі, загинули люди, під завалами будинків можуть бути поранені10.10.26, 07:16 • 40459 переглядiв

Ольга Розгон

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