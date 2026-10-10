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росіяни завдали удару по Запоріжжі, загинули люди, під завалами будинків можуть бути поранені

Київ • УНН

 • 26151 перегляди

російський удар по п’ятиповерхівці в Запоріжжі вбив чотирьох людей і поранив ще чотирьох. Під завалами можуть залишатися люди.

росіяни завдали удару по Запоріжжі, загинули люди, під завалами будинків можуть бути поранені

Унаслідок російської атаки на Запоріжжя вранці 10 жовтня загинули четверо людей. Ще четверо дістали поранення, одного з постраждалих госпіталізували. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.

Деталі

За словами посадовця, троє людей зазнали легких поранень, ще одна людина перебуває в лікарні. Водночас під завалами зруйнованих конструкцій, імовірно, може залишатися ще одна людина.

Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці російського удару. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

Що відомо про атаку на Запоріжжя

Раніше обласна влада повідомляла про двох загиблих унаслідок обстрілу. Також надходила інформація, що під завалами житлових будинків можуть перебувати люди.

Вранці 10 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю, влучивши у п'ятиповерховий житловий будинок. На місці атаки розпочали роботу екстрені служби.

Пошуково-рятувальна операція триває, тому кількість жертв може змінитися.

Багатодітна родина постраждала у результаті ворожої атаки на Рівненщині, чотирьох дітей госпіталізували09.10.26, 19:22 • 3522 перегляди

Степан Гафтко

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