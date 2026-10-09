Багатодітна родина постраждала у результаті ворожої атаки на Рівненщині, чотирьох дітей госпіталізували
Київ • УНН
На півночі Рівненщини поранено двох жінок, чоловіка та чотирьох дітей. Будинок суттєво пошкоджений, 13-річний хлопчик у тяжкому стані.
У Рівненській області у результаті ворожої атаки постраждала багатодітна родина. Як повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, поранено семеро людей - дві жінки, чоловік та четверо дітей, передає УНН.
Багатодітна родина постраждала на Півночі Рівненщини внаслідок чергової ворожої атаки. Дав доручення профільному департаменту тримати ситуацію під постійним контролем
За його словами, житловий будинок родини суттєво пошкоджений.
Додамо
Згодом, за уточненою інформацією, поранено семеро людей. Дві жінки, чоловік та четверо дітей.
У трьох дітей травми середньої важкості. 13-річний хлопчик у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані
Атака дрона на Рівненщину зруйнувала будинок, четверо людей постраждали02.09.26, 23:33 • 10762 перегляди