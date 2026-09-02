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Атака дрона на Рівненщину зруйнувала будинок, четверо людей постраждали

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Внаслідок удару російського безпілотника на Рівненщині зруйновано будинок і господарчу будівлю. Четверо людей пережили гостру реакцію на стрес.

Атака дрона на Рівненщину зруйнувала будинок, четверо людей постраждали

Через ворожу атаку на Рівненщину четверо людей отримали гостру реакцію на стрес. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок влучання російського безпілотника зруйновано приватний будинок та господарчу будівлю.

На місці працювали рятувальники, поліцейські та медики

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

2 вересня російський реактивний дрон долетів до Рівного. Внаслідок атаки рф у Рівненській області постраждали троє людей, є пошкодження.

рф атакувала Прикарпаття та Рівненщину, відпрацювала ППО30.07.26, 09:01 • 3757 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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