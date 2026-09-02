Атака дрона на Рівненщину зруйнувала будинок, четверо людей постраждали
Київ • УНН
Внаслідок удару російського безпілотника на Рівненщині зруйновано будинок і господарчу будівлю. Четверо людей пережили гостру реакцію на стрес.
Через ворожу атаку на Рівненщину четверо людей отримали гостру реакцію на стрес. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
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Зазначається, що внаслідок влучання російського безпілотника зруйновано приватний будинок та господарчу будівлю.
На місці працювали рятувальники, поліцейські та медики
Нагадаємо
2 вересня російський реактивний дрон долетів до Рівного. Внаслідок атаки рф у Рівненській області постраждали троє людей, є пошкодження.
рф атакувала Прикарпаття та Рівненщину, відпрацювала ППО30.07.26, 09:01 • 3757 переглядiв