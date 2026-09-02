Реактивний дрон рф долетів до Рівного: троє людей постраждали

Російський реактивний дрон 2 вересня долетів до Рівного. Внаслідок атаки рф у Рівненській області постраждали троє людей, є пошкодження. Про це пише УНН з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ та голови Рівненської ОВА Олександра Коваля.

Чим росія атакувала Рівненщину

Повітряні сили ЗСУ відразу після 16:00 2 вересня попередили про ворожий реактивний БпЛА в напрямку міста Рівне.

Після цього у місцевих пабліках повідомлялося, що у Рівному було чутно звук вибуху.

"Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога", - підтвердив голова ОВА Коваль.

Рівненська область лежить на заході України. Проникнення сюди реактивних дронів рф почала помічати у серпні. У моніторингових ресурсах оцінювали пройдений маршрут у 850 - понад 900 км.

Що пошкоджено внаслідок атаки рф у Рівненській області

Пошкоджені приватний житловий будинок та господарча будівля, зазначив Коваль.

Чи є постраждалі

"Попередньо троє людей зазнали незначних травм", - повідомив Коваль.

"На місці уже працюють усі відповідні служби. Вирішуємо питання надання тимчасового житла постраждалій родині", - вказав голова ОВА.

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