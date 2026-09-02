Реактивний дрон рф долетів до Рівного: троє людей постраждали
Київ • УНН
Російський реактивний БпЛА атакував Рівненщину 2 вересня. Пошкоджено будинок і господарчу будівлю, троє людей зазнали легких травм.
Російський реактивний дрон 2 вересня долетів до Рівного. Внаслідок атаки рф у Рівненській області постраждали троє людей, є пошкодження. Про це пише УНН з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ та голови Рівненської ОВА Олександра Коваля.
Чим росія атакувала Рівненщину
Повітряні сили ЗСУ відразу після 16:00 2 вересня попередили про ворожий реактивний БпЛА в напрямку міста Рівне.
Після цього у місцевих пабліках повідомлялося, що у Рівному було чутно звук вибуху.
"Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога", - підтвердив голова ОВА Коваль.
Рівненська область лежить на заході України. Проникнення сюди реактивних дронів рф почала помічати у серпні. У моніторингових ресурсах оцінювали пройдений маршрут у 850 - понад 900 км.
Що пошкоджено внаслідок атаки рф у Рівненській області
Пошкоджені приватний житловий будинок та господарча будівля, зазначив Коваль.
Чи є постраждалі
"Попередньо троє людей зазнали незначних травм", - повідомив Коваль.
"На місці уже працюють усі відповідні служби. Вирішуємо питання надання тимчасового житла постраждалій родині", - вказав голова ОВА.
росія у липні вп'ятеро збільшила застосування реактивних дронів по Україні - Ігнат31.08.26, 15:59 • 2910 переглядiв