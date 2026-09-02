Реактивный дрон рф долетел до Ровно: три человека пострадали
Киев • УНН
Российский реактивный БПЛА атаковал Ровенскую область 2 сентября. Повреждены жилой дом и хозяйственная постройка, три человека получили лёгкие травмы.
Российский реактивный дрон 2 сентября долетел до Ровно. В результате атаки рф в Ровенской области пострадали три человека, есть повреждения. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ и главы Ровенской ОВА Александра Коваля.
Чем россия атаковала Ровенскую область
Воздушные силы ВСУ сразу после 16:00 2 сентября предупредили о вражеском реактивном БПЛА, направлявшемся в сторону города Ровно.
После этого в местных пабликах сообщалось, что в Ровно был слышен звук взрыва.
"Ровенская область подверглась воздушной атаке врага", — подтвердил глава ОВА Коваль.
Ровенская область расположена на западе Украины. Проникновение сюда реактивных дронов рф начали замечать в августе. В мониторинговых ресурсах оценивали пройденный маршрут в 850 — более 900 км.
Что повреждено в результате атаки рф в Ровенской области
Повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка, отметил Коваль.
Есть ли пострадавшие
"Предварительно три человека получили незначительные травмы", — сообщил Коваль.
"На месте уже работают все соответствующие службы. Решаем вопрос о предоставлении временного жилья пострадавшей семье", — указал глава ОВА.
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