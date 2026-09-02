Атака дрона на Ровенскую область разрушила дом, четыре человека пострадали

В результате вражеской атаки на Ровненскую область у четырех человек возникла острая реакция на стресс. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

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Отмечается, что в результате попадания российского беспилотника разрушены частный дом и хозяйственная постройка.

На месте работали спасатели, полицейские и медики - говорится в сообщении.

Напомним

2 сентября российский реактивный дрон долетел до Ровно. В результате атаки рф в Ровненской области пострадали трое человек, имеются повреждения.

рф атаковала Прикарпатье и Ровенскую область, отработала ПВО