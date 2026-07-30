рф атаковала Прикарпатье и Ровенскую область, отработала ПВО
Киев • УНН
россия атаковала Прикарпатье и Ровенскую область, силы ПВО отработали по вражеским целям. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
рф атаковала Ивано-Франковскую и Ровенскую области, отработала ПВО, сообщили в четвер глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук и глава Ровенской ОВА Александр Коваль в соцсетях, пишет УНН.
На рассвете враг атаковал Прикарпатье. Во время воздушной тревоги работали Силы противовоздушной обороны. По предварительной информации, к счастью, обошлось без пострадавших и разрушений
О работе ПВО под утро также сообщал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Также в западных областях об атаке рф сообщал глава Ровенской ОВА Александр Коваль.
"Ровенщина этой ночью подверглась очередной воздушной атаке. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Имеем сбитие вражеских целей", - написал он в соцсетях.
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