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Многодетная семья пострадала в результате вражеской атаки в Ровненской области, четверых детей госпитализировали

Киев • УНН

 • 526 просмотра

На севере Ровненской области ранены две женщины, мужчина и четверо детей. Дом существенно повреждён, 13-летний мальчик находится в тяжёлом состоянии.

Многодетная семья пострадала в результате вражеской атаки в Ровненской области, четверых детей госпитализировали

В результате вражеской атаки в Ровенской области пострадала многодетная семья. Как сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, ранены семь человек — две женщины, мужчина и четверо детей, передает УНН.

Многодетная семья пострадала на севере Ровенщины в результате очередной вражеской атаки. Поручил профильному департаменту держать ситуацию под постоянным контролем 

- сообщил Коваль.

По его словам, жилой дом семьи существенно поврежден. 

Добавим

Позже, по уточненной информации, ранены семь человек. Две женщины, мужчина и четверо детей.

У троих детей травмы средней тяжести. 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы 

- резюмировал глава Ровенской ОВА.

Атака дрона на Ровенскую область разрушила дом, четыре человека пострадали02.09.26, 23:33 • 10725 просмотров

Антонина Туманова

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