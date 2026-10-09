Многодетная семья пострадала в результате вражеской атаки в Ровненской области, четверых детей госпитализировали
Киев • УНН
На севере Ровненской области ранены две женщины, мужчина и четверо детей. Дом существенно повреждён, 13-летний мальчик находится в тяжёлом состоянии.
В результате вражеской атаки в Ровенской области пострадала многодетная семья. Как сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, ранены семь человек — две женщины, мужчина и четверо детей, передает УНН.
Многодетная семья пострадала на севере Ровенщины в результате очередной вражеской атаки. Поручил профильному департаменту держать ситуацию под постоянным контролем
По его словам, жилой дом семьи существенно поврежден.
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Позже, по уточненной информации, ранены семь человек. Две женщины, мужчина и четверо детей.
У троих детей травмы средней тяжести. 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы
Атака дрона на Ровенскую область разрушила дом, четыре человека пострадали02.09.26, 23:33 • 10725 просмотров