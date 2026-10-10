Россияне нанесли удар по Запорожью, погибли люди, под завалами домов могут находиться раненые

В результате российской атаки на Запорожье утром 10 октября погибли четыре человека. Еще четверо получили ранения, одного из пострадавших госпитализировали. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.

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По словам чиновника, трое человек получили легкие ранения, еще один человек находится в больнице. В то же время под завалами разрушенных конструкций, предположительно, может оставаться еще один человек.

Спасатели продолжают поисковые работы на месте российского удара. Информацию о возможных пострадавших уточняют.

Что известно об атаке на Запорожье

Ранее областные власти сообщали о двух погибших в результате обстрела. Также поступала информация, что под завалами жилых домов могут находиться люди.

Утром 10 октября российские войска нанесли удар по Запорожью, попав в пятиэтажный жилой дом. На месте атаки начали работу экстренные службы.

Поисково-спасательная операция продолжается, поэтому количество жертв может измениться.

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