В Запорожье 11 октября объявили днём траура по погибшим в результате вражеского авиаудара

День траура по погибшим в результате российской атаки, среди которых есть дети, объявлен в Запорожье на воскресенье, 11 октября. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Михаил Семикин, пишет УНН.

Сегодня утром россияне унесли жизни людей. Среди них — дети. Они должны были жить. Обнимать родных, строить планы, радоваться каждому дню. Дети должны были расти, мечтать, познавать мир. Но Россия жестоко оборвала их жизни - сообщил Семикин.

Он выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что нет слов, которые могли бы облегчить боль от потери близких.

По состоянию на данный момент в результате российского авиаудара по Запорожью известно о 11 погибших, трое из них — дети. Также 16 человек получили ранения, среди них дети.

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