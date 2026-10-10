В Запорожье 11 октября объявили днём траура по погибшим в результате вражеского авиаудара
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по Запорожью погибли 11 человек, среди них трое детей. Ещё 16 человек, в том числе дети, получили ранения.
День траура по погибшим в результате российской атаки, среди которых есть дети, объявлен в Запорожье на воскресенье, 11 октября. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Михаил Семикин, пишет УНН.
Сегодня утром россияне унесли жизни людей. Среди них — дети. Они должны были жить. Обнимать родных, строить планы, радоваться каждому дню. Дети должны были расти, мечтать, познавать мир. Но Россия жестоко оборвала их жизни
Он выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что нет слов, которые могли бы облегчить боль от потери близких.
По состоянию на данный момент в результате российского авиаудара по Запорожью известно о 11 погибших, трое из них — дети. Также 16 человек получили ранения, среди них дети.
Россияне нанесли удар по Запорожью, погибли люди, под завалами домов могут находиться раненые10.10.26, 07:16 • 39790 просмотров