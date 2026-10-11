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Фінляндія хоче закрити Європу для російських туристів через загрозу диверсій

Київ • УНН

 • 7488 перегляди

Гельсінкі хоче припинити видачу туристичних віз росіянам через загрозу диверсій у Європі. Ініціативу представлять на саміті ЄС у жовтні.

Фінляндія хоче закрити Європу для російських туристів через загрозу диверсій

Фінляндія планує запропонувати Європейському Союзу припинити видачу туристичних віз громадянам росії через загрозу диверсій на території європейських країн. Ініціативу представлять на саміті лідерів ЄС 15-16 жовтня у Брюсселі, заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

За словами фінського прем'єра, росія може використовувати можливість вільного пересування своїх громадян Європою для організації диверсій. Саме тому Гельсінкі вважає за необхідне переглянути чинні правила в'їзду російських туристів до Євросоюзу.

Ми побоюємося, що росія спробує організувати диверсії в Європі. Чому ж тоді ми впускаємо росіян сюди як туристів і дозволяємо їм вільно пересуватися?

– заявив Орпо.

ЄС може посилити візові обмеження для росіян

Фінляндія вже припинила видавати туристичні візи росіянам у вересні 2022 року, а з грудня 2023 року тримає закритими сухопутні пункти пропуску на кордоні з рф. Крім того, у 2025 році країна законодавчо обмежила придбання нерухомості громадянами держав, які ведуть агресивну війну та становлять загрозу її безпеці.

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Раніше Фінляндія та Швеція закликали Єврокомісію посилити візову політику щодо громадян росії. Глава фінського МЗС Еліна Валтонен наголошувала, що росіяни не повинні користуватися перевагами європейського життя, поки їхня держава продовжує атакувати Україну.

Наприкінці вересня в ЄС також розпочали обговорення можливих законодавчих змін, які дозволили б обмежувати видачу віз окремим категоріям іноземців, зокрема громадянам певних держав або особам, які подорожують із туристичною метою.

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Степан Гафтко

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