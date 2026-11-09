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Звонок Путину вызвал дипломатический раскол в Европе по поводу переговоров об Украине — Politico

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

Контакты лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным вызвали споры в Европе. Союзники не согласовали формат представительства на переговорах.

Звонок Путину вызвал дипломатический раскол в Европе по поводу переговоров об Украине — Politico

Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским лидером владимиром путиным вызвал серьезные разногласия среди европейских союзников Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

В Европе не могут прийти к согласию относительно целесообразности прямых контактов с кремлем и того, кто должен представлять европейские интересы во время мирных переговоров.

Детали

Телефонный разговор Стубба и Стёре с путиным состоялся 27 октября в президентском дворце в Хельсинки и длился около 90 минут. Европейские лидеры пытались напрямую донести позицию Украины и повлиять на дипломатический процесс накануне нового раунда переговоров при посредничестве США. Инициатива была предварительно согласована с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора представители Финляндии и Норвегии подчеркнули, что территориальные вопросы должны обсуждаться непосредственно лидерами государств, а условием для дальнейших переговоров должны стать реальные шаги россии по деэскалации.

Однако вместо демонстрации европейского единства звонок вызвал дипломатический конфликт между североевропейскими государствами. В частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала инициативу, заявив, что подобные решения необходимо согласовывать с союзниками. А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также выразил обеспокоенность возможными последствиями отдельных переговоров с москвой для единой позиции Европы.

Критическую позицию высказали и представители Литвы и Эстонии. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью Politico подчеркнул, что европейские государства не должны пытаться выступать посредниками, стремясь получить благосклонность российского руководства.

Сам Стёре отверг обвинения в нарушении дипломатической координации. По его словам, Финляндия и Норвегия консультировались с партнерами, однако не были обязаны получать разрешение всех европейских государств на проведение переговоров. По его словам, представителей Дании, Франции, Германии и США якобы заранее проинформировали о запланированном контакте с кремлем. Однако некоторые союзники остались недовольны тем, что не имели возможности повлиять на решение.

Почему лидеры Финляндии и Норвегии позвонили путину

Одной из главных причин инициативы Стубба и Стёре стало беспокойство европейских политиков из-за доминирования Вашингтона в переговорном процессе. По словам норвежского премьера, несмотря на активную поддержку Украины со стороны европейских государств, фактически единственным западным голосом, который напрямую контактирует с москвой, остаются Соединенные Штаты.

Собеседники Politico среди европейских чиновников признают, что все больше сомневаются в готовности администрации президента США Дональда Трампа в полной мере учитывать интересы Украины и европейской безопасности во время договоренностей с россией.

В то же время представители Финляндии и Норвегии подчеркивают, что не пытались выступать от имени всей Европы, а стремились обеспечить непосредственное участие европейских государств в дипломатическом процессе. Однако, несмотря на состоявшийся разговор, существенных сдвигов в позиции москвы не произошло. Стёре признал, что путин не продемонстрировал убедительной готовности к компромиссу, хотя и заявил о намерении подготовить российских представителей к будущим переговорам в Абу-Даби.

Контекст

Публикация Politico появилась накануне запланированных на 10–11 ноября переговоров между Украиной, США и россией в Абу-Даби. По оценке издания, ситуация вокруг звонка путину продемонстрировала более широкую проблему: европейские государства не имеют согласованной стратегии взаимодействия с кремлем и не определили, кто именно должен представлять их интересы во время обсуждения будущего Украины.

Ожидается, что эти разногласия станут одной из тем встреч европейских лидеров в Дублине на этой неделе.

Напомним

Ранее стало известно о том, что Франция направит представителей на переговоры в Абу-Даби. Париж намерен представлять позицию европейских государств, подчеркивая необходимость учета их интересов при обсуждении завершения войны и будущей архитектуры безопасности.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Ульф Кристерссон
Кристен Михаль
Метте Фредериксен
Хельсинки
Александр Стабб
Абу-Даби
Дональд Трамп
Финляндия
Дания
Франция
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Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Эстония
Украина