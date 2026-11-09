$45.320.1250.650.40
ukenru
09:55 • 1236 перегляди
Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення
09:19 • 4972 перегляди
Дзвінок путіну спричинив дипломатичний розкол у Європі щодо переговорів про Україну - Politico
08:52 • 2480 перегляди
ЄС запустить для України спецмеханізм з допомоги після ударів рф - Зеленський
Ексклюзив
08:23 • 10630 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: суд провів перше засідання в листопаді
06:00 • 18382 перегляди
Курс валют на 9 листопада: НБУ різко "обвалив" євро
9 листопада, 02:55 • 18136 перегляди
Трамп підтвердив візит до Китаю та зустріч із путіним і Сі
9 листопада, 00:51 • 26063 перегляди
Рубіо назвав гарантії безпеки головною темою переговорів в Абу-Дабі
8 листопада, 21:14 • 28969 перегляди
Ворог завдав ударів по шести районах Дніпропетровщини: двоє загиблихPhoto
8 листопада, 18:57 • 11513 перегляди
Війська рф тричі атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу в Комишувасі
8 листопада, 16:52 • 9340 перегляди
В Києві змінюють правила руху мостами: які обмеження запровадять
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Мерц готовий поговорити з путіним на саміті G20 у Маямі9 листопада, 01:22 • 15171 перегляди
Обстріл Балаклії: троє постраждалих, пошкоджені будинки й заклад культури9 листопада, 01:53 • 14428 перегляди
Десятки дронів атакували Киришський нафтопереробний завод у ленінградській області рфVideo9 листопада, 02:24 • 5004 перегляди
Іран дав США дві доби "на роздуми"9 листопада, 03:26 • 8884 перегляди
Трамп допустив отримання Україною "іншої форми" після війни06:28 • 11266 перегляди
Публікації
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 39158 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 60554 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 81689 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 110533 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 82336 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мая Санду
Марко Рубіо
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем10:04 • 914 перегляди
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 39991 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 41981 перегляди
Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охоронуVideo7 листопада, 08:57 • 47296 перегляди
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 48493 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Financial Times
Шахед-136
Фільм

Дзвінок путіну спричинив дипломатичний розкол у Європі щодо переговорів про Україну - Politico

Київ • УНН

 • 4972 перегляди

Контакти лідерів Фінляндії та Норвегії з путіним спричинили суперечки в Європі. Союзники не узгодили формат представництва на переговорах.

Дзвінок путіну спричинив дипломатичний розкол у Європі щодо переговорів про Україну - Politico

Телефонна розмова президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з російським лідером володимиром путіним викликала серйозні розбіжності серед європейських союзників України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.

У Європі не можуть дійти згоди щодо доцільності прямих контактів із кремлем та того, хто має представляти європейські інтереси під час мирних переговорів.

Деталі

Телефонна розмова Стубба та Стьоре з путіним відбулася 27 жовтня у президентському палаці в Гельсінкі та тривала близько 90 хвилин. Європейські лідери намагалися безпосередньо донести позицію України та вплинути на дипломатичний процес напередодні нового раунду переговорів за посередництва США. Ініціативу попередньо узгодили з президентом України Володимиром Зеленським. Під час розмови представники Фінляндії та Норвегії наголосили, що територіальні питання мають обговорюватися безпосередньо лідерами держав, а передумовою для подальших переговорів повинні стати реальні кроки росії з деескалації.

Однак замість демонстрації європейської єдності дзвінок спричинив дипломатичний конфлікт між північноєвропейськими державами. Зокрема, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала ініціативу, заявивши, що подібні рішення необхідно узгоджувати із союзниками. А прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також висловив занепокоєння можливими наслідками окремих переговорів із москвою для єдиної позиції Європи.

Критичну позицію висловили й представники Литви та Естонії. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю Politico наголосив, що європейські держави не повинні намагатися виступати посередниками, прагнучи отримати прихильність російського керівництва.

Сам Стьоре відкинув звинувачення у порушенні дипломатичної координації. За його словами, Фінляндія та Норвегія консультувалися із партнерами, однак не були зобов'язані отримувати дозвіл усіх європейських держав на проведення переговорів. За його словами, представників Данії, Франції, Німеччини та США нібито заздалегідь поінформували про запланований контакт із кремлем. Проте деякі союзники залишилися незадоволеними тим, що не мали можливості вплинути на рішення.

Чому лідери Фінляндії та Норвегії зателефонували путіну

Однією з головних причин ініціативи Стубба та Стьоре стало занепокоєння європейських політиків через домінування Вашингтона у переговорному процесі. За словами норвезького прем'єра, попри активну підтримку України з боку європейських держав, фактично єдиним західним голосом, який безпосередньо контактує з москвою, залишаються Сполучені Штати.

Співрозмовники Politico серед європейських посадовців визнають, що дедалі більше сумніваються у готовності адміністрації президента США Дональда Трампа повною мірою враховувати інтереси України та європейської безпеки під час домовленостей із росією.

Водночас представники Фінляндії та Норвегії наголошують, що не намагалися виступати від імені всієї Європи, а прагнули забезпечити безпосередню участь європейських держав у дипломатичному процесі. Однак, попри проведену розмову, суттєвих зрушень у позиції москви не відбулося. Стьоре визнав, що путін не продемонстрував переконливої готовності до компромісу, хоча й заявив про намір підготувати російських представників до майбутніх переговорів в Абу-Дабі.

Контекст

Публікація Politico з'явилася напередодні запланованих на 10–11 листопада переговорів між Україною, США та росією в Абу-Дабі. За оцінкою видання, ситуація навколо дзвінка путіну продемонструвала ширшу проблему: європейські держави не мають узгодженої стратегії взаємодії з кремлем і не визначили, хто саме повинен представляти їхні інтереси під час обговорення майбутнього України.

Очікується, що ці розбіжності стануть однією з тем зустрічей європейських лідерів у Дубліні цього тижня.

Нагадаємо

Раніше стало відомо про те, що Франція направить представників на переговори в Абу-Дабі. Париж має намір представляти позицію європейських держав, наголошуючи на необхідності врахування їхніх інтересів під час обговорення завершення війни та майбутньої архітектури безпеки.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Ульф Крістерссон
Крістен Міхал
Метте Фредеріксен
Гельсінкі
Александр Стубб
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Фінляндія
Данія
Франція
Литва
Швеція
Норвегія
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Естонія
Україна