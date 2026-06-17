Финляндия отменяет запрет на ядерное оружие на фоне роста рисков для безопасности

Финляндия приняла закон, отменяющий запрет на ядерное оружие, что является значительным изменением для скандинавской страны на фоне углубления ее интеграции с оборонным альянсом НАТО. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В среду депутаты проголосовали 125 голосами "за" и 61 "против" за законопроект, который разрешает импорт, транспортировку, поставку и владение ядерным оружием на территории Финляндии в случае необходимости для национальной обороны. В то же время правительство заявило, что целью изменений является усиление сдерживания в более непредсказуемой среде безопасности, но подчеркнуло, что Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории.

"Этим предложением мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем полное использование ядерного сдерживания НАТО для защиты Финляндии", — заявил министр обороны Антти Хаккянен в соцсети X, назвав решение "критически важным для безопасности Финляндии".

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Законодательные изменения приближают правила Финляндии в отношении ядерного оружия к нормам других стран НАТО после вступления государства в альянс в 2023 году в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Европейские правительства пересматривают политику сдерживания на фоне неопределенности относительно намерений России и сомнений в долгосрочной надежности гарантий безопасности США. Хотя президент Дональд Трамп не заявлял о возможном прекращении ядерной защиты США, сомнения относительно будущих обязательств Вашингтона побудили некоторые страны усиливать собственную оборону.

Финляндия также рассматривает возможность присоединения к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по расширению французского ядерного сдерживания на Европу. Решение по этому вопросу в Хельсинки ожидают осенью.

Голосование в парламенте Финляндии состоялось после острых дебатов. Часть оппозиционных партий раскритиковала правительство, заявив, что оно не обеспечило широкого парламентского консенсуса, который обычно считается необходимым для решений в сфере внешней политики и политики безопасности.

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