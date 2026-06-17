Финляндия отменяет запрет на ядерное оружие на фоне роста рисков для безопасности
Киев • УНН
Парламент Финляндии разрешил ввоз и владение ядерным оружием для обороны. Страна усиливает сдерживание из-за угроз и интеграции в НАТО.
Финляндия приняла закон, отменяющий запрет на ядерное оружие, что является значительным изменением для скандинавской страны на фоне углубления ее интеграции с оборонным альянсом НАТО. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В среду депутаты проголосовали 125 голосами "за" и 61 "против" за законопроект, который разрешает импорт, транспортировку, поставку и владение ядерным оружием на территории Финляндии в случае необходимости для национальной обороны. В то же время правительство заявило, что целью изменений является усиление сдерживания в более непредсказуемой среде безопасности, но подчеркнуло, что Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории.
"Этим предложением мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем полное использование ядерного сдерживания НАТО для защиты Финляндии", — заявил министр обороны Антти Хаккянен в соцсети X, назвав решение "критически важным для безопасности Финляндии".
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Законодательные изменения приближают правила Финляндии в отношении ядерного оружия к нормам других стран НАТО после вступления государства в альянс в 2023 году в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.
Европейские правительства пересматривают политику сдерживания на фоне неопределенности относительно намерений России и сомнений в долгосрочной надежности гарантий безопасности США. Хотя президент Дональд Трамп не заявлял о возможном прекращении ядерной защиты США, сомнения относительно будущих обязательств Вашингтона побудили некоторые страны усиливать собственную оборону.
Финляндия также рассматривает возможность присоединения к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по расширению французского ядерного сдерживания на Европу. Решение по этому вопросу в Хельсинки ожидают осенью.
Голосование в парламенте Финляндии состоялось после острых дебатов. Часть оппозиционных партий раскритиковала правительство, заявив, что оно не обеспечило широкого парламентского консенсуса, который обычно считается необходимым для решений в сфере внешней политики и политики безопасности.
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