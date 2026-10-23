Гран-при по фигурному катанию стартует во Франции: кто будет соревноваться, будут ли украинцы и где смотреть

23 октября во французском Анже стартует серия Гран-при по фигурному катанию сезона 2026/2027. В течение трех дней ведущие спортсмены мира будут соревноваться в четырех дисциплинах. Украину на первом этапе представят бронзовые призеры юниорского чемпионата мира Анна Эррера и Иван Хобта. О формате турнира, главных фаворитах и расписании трансляций рассказывает УНН.

Как устроена серия Гран-при и где пройдут этапы

Серия Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) состоит из шести этапов, которые проводятся в разных странах. Спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду. По результатам выступлений фигуристы получают рейтинговые очки. В финал проходят шесть лучших участников или дуэтов в каждой дисциплине. Один спортсмен может выступить максимум на двух этапах.

В сезоне 2026/2027 пока запланированы такие соревнования:

23–25 октября: Франция, Анже;

30 октября – 1 ноября: Канада, Келоуна;

6–8 ноября: Китай, Шэньчжэнь;

13–15 ноября: США, Эверетт;

20–22 ноября: Финляндия, Хельсинки;

27–29 ноября: Япония, Токио.

Финал серии запланирован на 10–13 декабря в китайском Чунцине.

Гран-при Франции в Анже: участники и фавориты

Первый этап пройдет на ледовой арене Angers IceParc. Среди главных претендентов на победу в мужском катании — олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров из Казахстана и двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа. Конкуренцию им составят японцы Као Миура и Сота Ямамото.

В женском турнире особое внимание привлекают бельгийка Нина Пинцарроне, бронзовая призерка чемпионата мира–2026, японка Ами Накаи и представительница Грузии Анастасия Губанова.

Среди спортивных пар фаворитами считаются представители Грузии Анастасия Метелькина и Лука Берулава, а в танцах на льду — французский дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, олимпийские чемпионы 2026 года.

Выступят ли украинские фигуристы

Украину на соревнованиях представит спортивная пара Анна Эррера и Иван Хобта. В марте 2026 года они завоевали бронзовые медали юниорского чемпионата мира, набрав 160,15 балла по сумме двух программ. Фигуристы выступают вместе с 2025 года, поэтому участие в Анже станет важным испытанием на взрослом уровне. Среди их соперников будут опытные призеры международных первенств.

На следующих этапах серии ожидаются выступления других украинцев, в частности Кирилла Марсака, спортивной пары Софии Голиченко и Артема Даренского, а также танцевального дуэта Ирины Подгайной и Артема Коваля.

Расписание соревнований и где смотреть

Трансляции Гран-при Франции в Украине обеспечит Суспільне Спорт. Посмотреть выступления можно на телеканале, сайте и местных каналах Суспільного вещания.

Расписание трансляций по киевскому времени:

23 октября, пятница: в 19:00 начнутся ритмические танцы, в 20:50 — короткая программа женщин;

24 октября, суббота: в 15:20 — произвольный танец, в 19:00 — короткая программа спортивных пар с участием украинцев, в 20:30 — произвольная программа женщин;

25 октября, воскресенье: в 12:30 — произвольная программа спортивных пар, в 22:45 — отложенная трансляция мужской произвольной программы.

Согласно программе организаторов, короткая программа мужчин состоится 24 октября, а соревнования завершатся 25 октября показательными выступлениями участников.

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