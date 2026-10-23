Гран-прі з фігурного катання стартує у Франції: хто змагатиметься, чи будуть українці та де дивитися

23 жовтня у французькому Анже стартує серія Гран-прі з фігурного катання сезону 2026/2027. Протягом трьох днів провідні спортсмени світу змагатимуться у чотирьох дисциплінах. Україну на першому етапі представлятимуть бронзові призери юніорського чемпіонату світу Ганна Еррера та Іван Хобта. Про формат турніру, головних фаворитів і розклад трансляцій розповідає УНН.

Як влаштована серія Гран-прі та де відбудуться етапи

Серія Гран-прі Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) складається із шести етапів, які проводять у різних країнах. Спортсмени змагаються в чоловічому та жіночому одиночному катанні, спортивних парах і танцях на льоду. За результатами виступів фігуристи отримують рейтингові очки. До фіналу проходять шість найкращих учасників або дуетів у кожній дисципліні. Один спортсмен може виступити максимум на двох етапах.

У сезоні 2026/2027 наразі заплановані такі змагання:

23-25 жовтня: Франція, Анже;

30 жовтня - 1 листопада: Канада, Келовна;

6-8 листопада: Китай, Шеньчжень;

13-15 листопада: США, Еверетт;

20-22 листопада: Фінляндія, Гельсінкі;

27-29 листопада: Японія, Токіо.

Фінал серії запланували на 10-13 грудня у китайському Чунціні.

Гран-прі Франції в Анже: учасники та фаворити

Перший етап відбудеться на льодовій арені Angers IceParc. Серед головних претендентів на перемогу в чоловічому катанні - олімпійський чемпіон 2026 року Михайло Шайдоров із Казахстану та дворазовий чемпіон Європи француз Адам Сяо Хім Фа. Конкуренцію їм складуть японці Као Міура і Сота Ямамото.

У жіночому турнірі особливу увагу привертають бельгійка Ніна Пінцарроне, бронзова призерка чемпіонату світу-2026, японка Амі Накаї та представниця Грузії Анастасія Губанова.

Серед спортивних пар фаворитами вважаються представники Грузії Анастасія Метелькіна та Лука Берулава, а в танцях на льоду - французький дует Лоранс Фурньє-Бодрі та Гійом Сізерон, олімпійські чемпіони 2026 року.

Чи виступлять українські фігуристи

Україну на змаганнях представить спортивна пара Ганна Еррера та Іван Хобта. У березні 2026 року вони вибороли бронзові медалі юніорського чемпіонату світу, набравши 160,15 бала за сумою двох програм. Фігуристи виступають разом із 2025 року, тому участь в Анже стане важливим випробуванням на дорослому рівні. Серед їхніх суперників будуть досвідчені призери міжнародних першостей.

На наступних етапах серії очікуються виступи інших українців, зокрема Кирила Марсака, спортивної пари Софії Голіченко та Артема Даренського, а також танцювального дуету Ірини Підгайної та Артема Коваля.

Розклад змагань і де дивитися

Трансляції Гран-прі Франції в Україні забезпечить Суспільне Спорт. Переглянути виступи можна на телеканалі, сайті та місцевих каналах Суспільного мовлення.

Розклад трансляцій за київським часом:

23 жовтня, п'ятниця: о 19:00 розпочнуться ритмічні танці, о 20:50 - коротка програма жінок;

24 жовтня, субота: о 15:20 - довільний танець, о 19:00 - коротка програма спортивних пар за участю українців, о 20:30 - довільна програма жінок;

25 жовтня, неділя: о 12:30 - довільна програма спортивних пар, о 22:45 - відкладена трансляція чоловічої довільної програми.

За програмою організаторів, коротка програма чоловіків відбудеться 24 жовтня, а завершаться змагання 25 жовтня показовими виступами учасників.

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