Финляндия создала подземный город для миллиона человек на случай войны с Россией
Киев • УНН
Под Хельсинки действует сеть из более чем 5 500 бомбоубежищ, способная укрыть почти миллион человек в случае ядерной атаки или вторжения России. Убежища оснащены автономными системами и используются в мирное время как спортивные комплексы.
Под Хельсинки работает масштабная сеть из более чем 5 500 бомбоубежищ, способная укрыть почти миллион человек в случае ядерной атаки или вторжения России. Об этом сообщает The Sunday Times, пишет УНН.
Детали
Большинство укрытий в мирное время используются как бассейны, спортивные комплексы, детские площадки, паркинги, скейт-парки и даже репетиционные базы для музыкальных групп. Например, в районе Мерихака подземный спортивный комплекс при необходимости менее чем за сутки может превратиться в убежище для 6 тысяч человек.
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В Финляндии все новые жилые и офисные здания определенного размера обязательно оборудуют бомбоубежищами. Самый большой подземный комплекс Хельсинки рассчитан на 11,5 тысячи человек.
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По словам представителя городской спасательной службы Юкки-Пекки Шредеруса, страна непрерывно развивает систему гражданской защиты еще с начала Второй мировой войны.
Убежища оснащены автономными системами электроснабжения, запасами воды, вентиляцией, герметичными дверями и средствами защиты от химических, биологических и радиационных угроз. Каждый житель страны также должен иметь дома запас вещей для автономного выживания в течение 72 часов и взять его с собой в укрытие.
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Подземные комплексы являются частью финской системы "Комплексная безопасность", которая также предусматривает всеобщую воинскую обязанность, регулярную подготовку населения и гражданской обороны.
После полномасштабного вторжения России в Украину финский опыт вызывает все больший интерес. Делегации из стран НАТО, Украины, Израиля и государств Персидского залива изучают эту модель, а финские специалисты постоянно учитывают уроки войны в Украине для совершенствования системы защиты населения.
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