Украина уже победила в войне - Стубб
Киев • УНН
Президент Финляндии Александер Стубб считает, что Украина уже одержала стратегическую победу, защитив независимость. Он также отметил, что Китай занимает жесткую позицию относительно недопустимости применения РФ ядерного оружия.
Украина уже одержала стратегическую победу в войне против РФ, поскольку смогла защитить свою независимость, суверенитет и территориальную целостность от нападения значительно более крупного государства. Об этом в интервью CNBC заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает УНН.
Детали
По его словам, продвижение российских войск всего на 60 км за годы активных боевых действий демонстрирует провал первоначальных планов Кремля.
Также Стубб отметил, что Китай занимает жесткую и бескомпромиссную позицию относительно недопустимости использования ядерного оружия Россией. Он рассказал, что на днях обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Китая во время его визита в Финляндию.
Китайцы очень непоколебимы в утверждении: "Нет, этого не произойдет". Поэтому очень важно, чтобы мы были способны сдержать это. Но опасность эскалации есть всегда, и нам нужно относиться к ней серьезно
Он также выразил надежду, что Китай будет оказывать дальнейшее давление на Москву для прекращения войны.
Напомним
На днях Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай категорически и в ультимативной форме предупредил Россию о невозможности применения ядерного оружия.
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