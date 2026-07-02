Невозможно защищаться без ракет для Patriot: Зеленский обсудил со Стуббом усиление антибаллистической защиты Украины

$44.770.0250.980.06
ukenru
16:41 • 2868 просмотра
Федоров призвал почти 40 стран-партнеров незамедлительно передать Украине ракеты Patriot
Эксклюзив
15:51 • 9442 просмотра
Самая массированная атака на Киев – военный эксперт рассказал, когда ожидать следующий удар россиян
Эксклюзив
14:57 • 11613 просмотра
Ракеты не помеха: как столичные врачи принимали роды в самую темную ночь атаки на КиевPhoto
12:39 • 15837 просмотра
В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф
Эксклюзив
11:56 • 20998 просмотра
рф после выборов в госдуму может объявить всеобщую мобилизацию, но победы у них не будет - эксперт
2 июля, 11:48 • 19601 просмотра
Жертвами атаки рф на Киев стали уже 20 человек
2 июля, 11:28 • 28254 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайныPhoto
2 июля, 10:02 • 36212 просмотра
Экономика России держится из последних сил, Кремль уже не может скрывать последствия украинских атак Photo
2 июля, 08:51 • 23180 просмотра
Каллас в ответ на атаки рф инициирует новые санкции ЕС против организаций, поддерживающих российский ВПК
2 июля, 08:20 • 28439 просмотра
Украинские беспилотники атаковали Кстовский НПЗ - один из крупнейших в россии, завод горитVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+30°
1.4м/с
41%
745мм
Популярные новости
Уже 17 погибших из-за атаки рф на КиевPhoto2 июля, 08:56 • 23636 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 23158 просмотра
Число жертв атаки рф в Киеве возросло до 18 - прокуратураPhoto2 июля, 10:00 • 12420 просмотра
Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездкиPhoto2 июля, 11:29 • 21592 просмотра
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto14:59 • 10258 просмотра
публикации
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto14:59 • 10482 просмотра
Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездкиPhoto2 июля, 11:29 • 21820 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайныPhoto2 июля, 11:28 • 28265 просмотра
Экономика России держится из последних сил, Кремль уже не может скрывать последствия украинских атак Photo2 июля, 10:02 • 36224 просмотра
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 61859 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 23335 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 72868 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 106865 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 119977 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 132096 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Невозможно защищаться без ракет для Patriot: Зеленский обсудил со Стуббом усиление антибаллистической защиты Украины

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили усиление ПВО и договорились совместно работать над этим.

Невозможно защищаться без ракет для Patriot: Зеленский обсудил со Стуббом усиление антибаллистической защиты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили, кто из партнеров и как именно может помочь Украине с усилением антибаллистической защиты, и договорились вместе над этим работать, передает УНН.

Детали

Президент Финляндии выразил соболезнования в связи с российской массированной атакой на украинские города и общины в ночь на 2 июля и заверил в готовности помогать.

Зеленский проинформировал о последствиях этого российского удара и подчеркнул, что защищаться от баллистических ракет невозможно без достаточного количества соответствующих ракет для Patriot’ов. Усиление ПВО – самый большой приоритет Украины сейчас.

Лидеры обсудили, кто из партнеров и как именно может помочь Украине с усилением антибаллистической защиты, и договорились вместе над этим работать.

Александр Стубб отдельно отметил успехи украинских воинов на фронте.

"Все видят, как меняется ситуация в пользу Украины, как результативно работают дальнобойные санкции. Это правильное давление на россию. Ищем форматы для активизации дипломатии", – отметил Глава государства.

Президенты обменялись мнениями относительно идей, которые могут помочь, и скоординировали следующие шаги.

Лидеры также обсудили двустороннее оборонное сотрудничество. Украина и Финляндия готовятся к подписанию важных договоренностей уже в ближайшее время.

Напомним

Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.

Контекст

В ночь на 2 июля россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, противник  применил 74 ракеты разных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара россияне избрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БпЛА.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Михаил Федоров
Александр Стабб
MIM-104 Patriot
Финляндия
Владимир Зеленский
Украина
Киев