Невозможно защищаться без ракет для Patriot: Зеленский обсудил со Стуббом усиление антибаллистической защиты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили, кто из партнеров и как именно может помочь Украине с усилением антибаллистической защиты, и договорились вместе над этим работать, передает УНН.

Детали

Президент Финляндии выразил соболезнования в связи с российской массированной атакой на украинские города и общины в ночь на 2 июля и заверил в готовности помогать.

Зеленский проинформировал о последствиях этого российского удара и подчеркнул, что защищаться от баллистических ракет невозможно без достаточного количества соответствующих ракет для Patriot’ов. Усиление ПВО – самый большой приоритет Украины сейчас.

Лидеры обсудили, кто из партнеров и как именно может помочь Украине с усилением антибаллистической защиты, и договорились вместе над этим работать.

Александр Стубб отдельно отметил успехи украинских воинов на фронте.

"Все видят, как меняется ситуация в пользу Украины, как результативно работают дальнобойные санкции. Это правильное давление на россию. Ищем форматы для активизации дипломатии", – отметил Глава государства.

Президенты обменялись мнениями относительно идей, которые могут помочь, и скоординировали следующие шаги.

Лидеры также обсудили двустороннее оборонное сотрудничество. Украина и Финляндия готовятся к подписанию важных договоренностей уже в ближайшее время.

Напомним

Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.

Контекст

В ночь на 2 июля россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил 74 ракеты разных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара россияне избрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БпЛА.