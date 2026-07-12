рф официально уведомила Финляндию о прекращении движения через ряд железнодорожных КПП

россия официально уведомила Финляндию о временном прекращении движения через ряд железнодорожных пунктов пропуска. Ограничения не касаются станции Вайниккала, через которую продолжают осуществляться грузовые перевозки между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.

Детали

По данным финского вещателя, официальное уведомление от российской стороны поступило 9 июля. В нем говорилось о прекращении движения через пункты пропуска Вартиус - Люття, Ниирала - Вяртсиля и Иматра - светогорск, а также через железнодорожные станции в выборге и санкт-петербурге.

О решении рф финские власти узнали еще в конце июня из СМИ, однако официальный документ получили только сейчас.

российское правительство приняло решение о временном прекращении движения людей, транспортных средств, товаров и грузов через семь железнодорожных пунктов пропуска на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией с 1 июля. Причин введения ограничений москва публично не объяснила.

В министерстве иностранных дел Финляндии считают, что решение россии не окажет значительного влияния на страну. Основные грузовые железнодорожные перевозки осуществляются через пограничную станцию Вайниккала, на которую российские ограничения не распространяются.

Контекст

Пассажирское сообщение между странами фактически прекращено уже несколько лет. В настоящее время Вайниккала остается единственным пунктом на финско-российской границе, через который разрешены грузовые железнодорожные перевозки.

Все сухопутные пункты пропуска на восточной границе Финляндии закрыты с 15 декабря 2023 года. Хельсинки пошел на такой шаг после того, как на границу начали прибывать группы мигрантов без необходимых документов. Финские власти считают, что россия направляла этих людей к границе, используя миграцию как инструмент политического давления.

4 июня 2026 года правительство Финляндии вновь продлило закрытие пунктов пропуска на восточной границе на неопределенный срок. Подавать заявления о международной защите можно в других пунктах на внешних границах страны, в частности в аэропортах и морских портах.

На фоне сохранения угрозы со стороны россии министерство внутренних дел Финляндии также предложило продлить до 31 декабря 2028 года действие закона о пограничной безопасности, известного как закон о противодействии инструментализированной миграции.

Документ позволяет по отдельному решению временно ограничивать прием заявлений о предоставлении международной защиты на определенном участке границы. Применять закон планируют только в исключительных случаях, когда миграцию используют для создания угрозы национальной безопасности.

В настоящее время закон действует до конца 2026 года. Содержание документа менять не предлагают, а правительственный законопроект планируют внести в парламент в сентябре. По оценке финских силовых структур, угроза инструментализированной миграции на границе с россией будет оставаться высокой в течение длительного времени.

Напомним

В июне парламент Финляндии разрешил ввоз и владение ядерным оружием для обороны. Страна усиливает сдерживание из-за угроз и интеграции в НАТО.