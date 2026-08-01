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Совет ЕС соберется на заседание из-за кризиса с мигрантами в Сеуте

Киев • УНН

 • 8402 просмотра

Ирландия созывает заседание Совета ЕС на 4 августа из-за ситуации в анклаве Сеута. Премьер Мартин сообщил о встрече под председательством министра юстиции.

Совет ЕС соберется на заседание из-за кризиса с мигрантами в Сеуте

Ирландия созывает заседание Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел из-за ситуации в испанском анклаве Сеута. Об этом сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Встреча состоится во вторник, 4 августа. По словам Мартина, заседание проведут под председательством министра юстиции Ирландии Джима О’Каллагана. 

Мы поддерживаем тесный контакт со всеми государствами-членами и институциями и продолжаем следить за развитием ситуации

- написал ирландский премьер.

Отметим, что именно Ирландия сейчас председательствует в Совете Европейского Союза.

Напомним

Как минимум 57 человек погибли, пытаясь добраться до испанского анклава Сеута, после того как около 50 тысяч мигрантов попали на эту территорию из Марокко.

Франция и Италия усилили границы после прорыва десятков тысяч мигрантов в Сеуту - Испания отреагировала01.08.26, 12:39 • 4862 просмотра

Ольга Розгон

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