Совет ЕС соберется на заседание из-за кризиса с мигрантами в Сеуте

Ирландия созывает заседание Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел из-за ситуации в испанском анклаве Сеута. Об этом сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Встреча состоится во вторник, 4 августа. По словам Мартина, заседание проведут под председательством министра юстиции Ирландии Джима О’Каллагана.

Мы поддерживаем тесный контакт со всеми государствами-членами и институциями и продолжаем следить за развитием ситуации - написал ирландский премьер.

Отметим, что именно Ирландия сейчас председательствует в Совете Европейского Союза.

Напомним

Как минимум 57 человек погибли, пытаясь добраться до испанского анклава Сеута, после того как около 50 тысяч мигрантов попали на эту территорию из Марокко.

Франция и Италия усилили границы после прорыва десятков тысяч мигрантов в Сеуту - Испания отреагировала