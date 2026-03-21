БПЛА парализовал работу аэропорта Таллинна - рейсы задержали и перенаправили

В пятницу вечером работа аэропорта Таллинна была временно нарушена беспилотником, оператор которого потерял над ним контроль. Из-за инцидента было задержано несколько рейсов, один из них вынужден был изменить маршрут. Об этом сообщает ERR, передает УНН.

По информации служб, два самолета находились в зоне ожидания, тогда как еще один рейс был перенаправлен в Хельсинки, после чего он вернулся в Таллинн. В общей сложности перебои в работе аэропорта длились около 20 минут.

Руководитель службы управления воздушным движением Эстонской аэронавигационной службы (EANS) Михкель Хауг сообщил, что оператор беспилотника оперативно предупредил о потере контроля и отметил, что дрон может находиться в воздухе до 40 минут.

После получения информации диспетчеры предупредили экипажи самолетов об опасности в воздушном пространстве.

По словам Хауга, ситуация не представляла серьезной угрозы, поскольку самолеты имеют резерв горючего, что позволяет изменять маршруты или ожидать без риска.

Чем раньше мы получаем такую информацию, тем лучше. Пилоты могут оценить ситуацию и принять решение с учетом своего расположения, возможностей самолета и запаса горючего