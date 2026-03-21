БПЛА паралізував роботу аеропорту Таллінна - рейси затримали та перенаправили

У п’ятницю ввечері роботу аеропорту Таллінна тимчасово порушив безпілотник, оператор якого втратив над ним контроль. Через інцидент було затримано кілька рейсів, один із них змушений був змінити маршрут. Про це повідомляє ERR, передає УНН.

За інформацією служб, два літаки перебували в зоні очікування, тоді як ще один рейс було перенаправлено до Гельсінкі, після чого він повернувся до Таллінна. Загалом перебої в роботі аеропорту тривали близько 20 хвилин.

Керівник служби управління повітряним рухом Естонської аеронавігаційної служби (EANS) Міхкель Хауг повідомив, що оператор безпілотника оперативно попередив про втрату контролю та зазначив, що дрон може перебувати в повітрі до 40 хвилин.

Після отримання інформації диспетчери попередили екіпажі літаків про небезпеку в повітряному просторі.

За словами Хауга, ситуація не становила серйозної загрози, оскільки літаки мають резерв пального, що дозволяє змінювати маршрути або очікувати без ризику.

Чим раніше ми отримуємо таку інформацію, тим краще. Пілоти можуть оцінити ситуацію та прийняти рішення з урахуванням свого розташування, можливостей літака і запасу пального