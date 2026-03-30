Финляндия не требует от Украины прекращать удары по нефтяному сектору России

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки не требует от Украины останавливать или сокращать удары по российскому нефтяному сектору. В то же время, по ее словам, власти должны гарантировать безопасность граждан Финляндии. Об этом Валтонен сказала в комментарии для YLE, а также в эфире A-studio, пишет УНН.

Детали

Валтонен подчеркнула, что Финляндия не выдвигает Киеву подобных требований.

Финляндия не требует ничего подобного. Но, конечно, мы должны обеспечить, чтобы финны не оказались в опасности – заявила она.

Также глава МИД Финляндии подчеркнула, что Украина имеет право на самозащиту.

Украине разрешено защищаться. Мы не выдвигаем никаких требований к Украине относительно того, на какие цели она стремится влиять в России – сказала Валтонен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получала "сигналы" от отдельных союзников относительно возможного сокращения дальних ударов по нефтяному сектору России.

Что заявили в Финляндии после инцидента с дронами

На фоне последних событий Финляндия также работает над созданием системы защиты от дронов. По оценке Валтонен, ее могут ввести в эксплуатацию уже в течение нескольких месяцев.

В воскресенье на юго-востоке страны разбились два беспилотника – один в Коуволе, другой в Луумяки. Происхождение второго дрона пока не установлено, однако власти подтвердили, что один из беспилотников был украинским.

По словам Валтонен, инцидент не привел к существенным изменениям в ситуации с безопасностью в Финляндии. Она заявила, что признаков преднамеренной враждебной деятельности, направленной против страны, нет, а дроны, вероятно, попали на территорию Финляндии случайно.

Наша отправная точка в дискуссии с украинцами заключается в том, что этого не должно произойти. Финляндия имеет сильные оборонные силы и органы безопасности. Мы сделаем все возможное, чтобы Финляндия и впредь оставалась безопасной страной для жизни – подытожила Валтонен.

