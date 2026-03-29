В Финляндии предположили, что дроны, упавшие возле Коуволы, могли быть украинскими

Киев • УНН

 • 608 просмотра

В Финляндии идентифицировали украинский беспилотник среди объектов, упавших сами. Для проверки целей поднимали истребитель Hornet, но огонь не открывали.

В Финляндии выясняют происхождение дронов, упавших в районе города Коувола. Вероятно, речь идет об украинских беспилотниках, сбившихся с курса, сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо во время интервью в воскресенье, передает УНН.

Детали

По словам главы финского правительства, происхождение беспилотников сейчас устанавливают.

В то же время в конце интервью Министерство обороны Финляндии подтвердило, что по меньшей мере один из дронов является украинским.

Орпо отметил, что решение о сбитии таких целей каждый раз принимают отдельно, в зависимости от конкретной ситуации. На этот раз беспилотники не сбивали, они упали на землю самостоятельно, хотя для их идентификации поднимали истребитель Hornet.

Премьер подчеркнул, что появление дронов аж в районе Коуволы не является желательным развитием событий.

Отдельно Орпо высказался относительно ситуации с безопасностью в Европе. По его мнению, европейские страны должны брать на себя все больше ответственности как за мирные усилия в отношении Украины, так и за собственную оборону, особенно на фоне того, что внимание США сейчас сосредоточено на Иране.

Напомним

Утром в воскресенье, 29 марта, в воздушном пространстве в морской зоне и на юго-востоке Финляндии наблюдалось несколько объектов, которые летели низко и медленно.

Александра Василенко

