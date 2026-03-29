У Фінляндії припустили, що дрони, які впали біля Коуволи, могли бути українськими

$43.8850.61
ukenru
13:23 • 3548 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Ексклюзив
12:02 • 8086 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
09:25 • 13100 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 21639 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 25343 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 43942 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 39104 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 34443 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 32707 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 28757 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборони
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.7м/с
56%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петтері Орпо
Джеффрі Епштайн
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Харків
Реклама
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Опалення

У Фінляндії припустили, що дрони, які впали біля Коуволи, могли бути українськими

Київ • УНН

 • 390 перегляди

У Фінляндії ідентифікували український безпілотник серед об'єктів, що впали самі. Для перевірки цілей підіймали винищувач Hornet, але вогонь не відкривали.

У Фінляндії припустили, що дрони, які впали біля Коуволи, могли бути українськими

У Фінляндії з’ясовують походження дронів, що впали в районі міста Коувола. Ймовірно, йдеться про українські безпілотники, які збилися з курсу, повідомив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо під час інтерв’ю в неділю, передає УНН.

Деталі

За словами глави фінського уряду, походження безпілотників наразі встановлюють.

Водночас наприкінці інтерв’ю Міністерство оборони Фінляндії підтвердило, що щонайменше один із дронів є українським.

Орпо зазначив, що рішення про збиття таких цілей щоразу ухвалюють окремо, залежно від конкретної ситуації. Цього разу безпілотники не збивали, вони впали на землю самостійно, хоча для їх ідентифікації підіймали винищувач Hornet.

Прем’єр наголосив, що поява дронів аж у районі Коуволи не є бажаним розвитком подій.

Окремо Орпо висловився щодо безпекової ситуації в Європі. На його думку, європейські країни мають брати на себе дедалі більше відповідальності як за мирні зусилля щодо України, так і за власну оборону, особливо на тлі того, що увага США зараз зосереджена на Ірані.

Нагадаємо

Вранці в неділю, 29 березня, в повітряному просторі в морській зоні та на південному сході Фінляндії спостерігалося кілька об'єктів, які летіли низько та повільно.

Олександра Василенко

Світ
Техніка
Війна в Україні
Петтері Орпо
Фінляндія
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран