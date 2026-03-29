У Фінляндії припустили, що дрони, які впали біля Коуволи, могли бути українськими

У Фінляндії з’ясовують походження дронів, що впали в районі міста Коувола. Ймовірно, йдеться про українські безпілотники, які збилися з курсу, повідомив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо під час інтерв’ю в неділю, передає УНН.

За словами глави фінського уряду, походження безпілотників наразі встановлюють.

Водночас наприкінці інтерв’ю Міністерство оборони Фінляндії підтвердило, що щонайменше один із дронів є українським.

Орпо зазначив, що рішення про збиття таких цілей щоразу ухвалюють окремо, залежно від конкретної ситуації. Цього разу безпілотники не збивали, вони впали на землю самостійно, хоча для їх ідентифікації підіймали винищувач Hornet.

Прем’єр наголосив, що поява дронів аж у районі Коуволи не є бажаним розвитком подій.

Окремо Орпо висловився щодо безпекової ситуації в Європі. На його думку, європейські країни мають брати на себе дедалі більше відповідальності як за мирні зусилля щодо України, так і за власну оборону, особливо на тлі того, що увага США зараз зосереджена на Ірані.

Вранці в неділю, 29 березня, в повітряному просторі в морській зоні та на південному сході Фінляндії спостерігалося кілька об'єктів, які летіли низько та повільно.