У Фінляндії впали два невідомих дрони
Київ • УНН
Два безпілотники впали поблизу міста Коувола після незаконного перетину кордону. Повітряні сили задіяли винищувач Hornet, наразі триває розслідування.
Кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Про це повідомляє Yle з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що вранці в неділю, 29 березня, в повітряному просторі в морській зоні та на південному сході Фінляндії спостерігалося кілька об'єктів, які летіли низько та повільно.
Повітряні сили виконали розвідувальну місію за участю винищувача F/A-18 Hornet.
Повідомляється, що один безпілотник упав на землю на північ від міста Коувола, а інший – на схід від нього. Поліція ізолювала ці райони для подальшого розслідування.
На територію Фінляндії залетіли безпілотні літальні апарати. Ми дуже серйозно ставимося до цього. Органи безпеки негайно відреагували. Розслідування обставин триває, і більше інформації буде надано після підтвердження даних
Нагадаємо
У ніч на 26 березня на території Румунії впав російський безпілотник, який був збитий силами протиповітряної оборони України.