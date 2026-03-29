Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
09:25 • 11363 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 19145 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 24063 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 43122 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 38676 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 34235 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 32484 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 28659 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 25630 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
У Фінляндії впали два невідомих дрони

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Два безпілотники впали поблизу міста Коувола після незаконного перетину кордону. Повітряні сили задіяли винищувач Hornet, наразі триває розслідування.

У Фінляндії впали два невідомих дрони

Кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Про це повідомляє Yle з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що вранці в неділю, 29 березня, в повітряному просторі в морській зоні та на південному сході Фінляндії спостерігалося кілька об'єктів, які летіли низько та повільно.

Повітряні сили виконали розвідувальну місію за участю винищувача F/A-18 Hornet.

Повідомляється, що один безпілотник упав на землю на північ від міста Коувола, а інший – на схід від нього. Поліція ізолювала ці райони для подальшого розслідування.

На територію Фінляндії залетіли безпілотні літальні апарати. Ми дуже серйозно ставимося до цього. Органи безпеки негайно відреагували. Розслідування обставин триває, і більше інформації буде надано після підтвердження даних

- заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Нагадаємо

У ніч на 26 березня на території Румунії впав російський безпілотник, який був збитий силами протиповітряної оборони України.

Ольга Розгон

