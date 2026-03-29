У Фінляндії впали два невідомих дрони

Кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Про це повідомляє Yle з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії, пише УНН.

Зазначається, що вранці в неділю, 29 березня, в повітряному просторі в морській зоні та на південному сході Фінляндії спостерігалося кілька об'єктів, які летіли низько та повільно.

Повітряні сили виконали розвідувальну місію за участю винищувача F/A-18 Hornet.

Повідомляється, що один безпілотник упав на землю на північ від міста Коувола, а інший – на схід від нього. Поліція ізолювала ці райони для подальшого розслідування.

На територію Фінляндії залетіли безпілотні літальні апарати. Ми дуже серйозно ставимося до цього. Органи безпеки негайно відреагували. Розслідування обставин триває, і більше інформації буде надано після підтвердження даних - заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

У ніч на 26 березня на території Румунії впав російський безпілотник, який був збитий силами протиповітряної оборони України.