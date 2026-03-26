Дрон рф впав на території Румунії після збиття українською ППО
Київ • УНН
Збитий безпілотник залетів на 4 кілометри вглиб Румунії та впав біля села Парчеш. На місці виявили уламки та випалену траву, постраждалих немає.
У ніч на 26 березня на території Румунії впав російський безпілотник, який був збитий силами протиповітряної оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міністерства оборони сусідньої країни.
Це сталось поблизу річкового кордону з Румунією, у північній частині повіту Тулча. Було піднято в повітря два літаки F-16 для спостереження за ситуацією в повітряному просторі.
Згодом, о 00:44 безпілотник, збитий українською системою ППО, увійшов у повітряний простір Румунії на відстань приблизно 4 кілометри.
Безпілотник впав за 2 км від населеного пункту Парчеш, поза межами населеної місцевості.
На місце події було направлено пошукові групи, які виявили ділянку спаленої рослинності та уламки безпілотника. Про матеріальні збитки чи жертви не повідомлялося.
Раніше УНН повідомляв, що у ніч на 26 березня росіяни випустили по Україні 153 дрони, 130 з них збито або придушено.