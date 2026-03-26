Дрон рф упал на территории Румынии после сбития украинской ПВО

Киев • УНН

 • 1604 просмотра

Сбитый беспилотник залетел на 4 километра вглубь Румынии и упал возле села Парчеш. На месте обнаружили обломки и выжженную траву, пострадавших нет.

Дрон рф упал на территории Румынии после сбития украинской ПВО

В ночь на 26 марта на территории Румынии упал российский беспилотник, сбитый силами противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства обороны соседней страны.

Детали

Это произошло вблизи речной границы с Румынией, в северной части уезда Тулча. Были подняты в воздух два самолета F-16 для наблюдения за ситуацией в воздушном пространстве.

Впоследствии, в 00:44 беспилотник, сбитый украинской системой ПВО, вошел в воздушное пространство Румынии на расстояние примерно 4 километра.

Беспилотник упал в 2 км от населенного пункта Парчеш, вне населенной местности.

На место происшествия были направлены поисковые группы, которые обнаружили участок сожженной растительности и обломки беспилотника. О материальном ущербе или жертвах не сообщалось.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в ночь на 26 марта россияне выпустили по Украине 153 дрона, 130 из них сбиты или подавлены.

Евгений Устименко

